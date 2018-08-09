دسوق تستعد للاحتفال بيوم الشباب العالمى وعيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل

قال اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه ناقش الاستعدادات للاحتفال بيوم الشباب العالمى بمدينة دسوق والتى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وإدارة شباب دسوق، والمقرر تنفيذه يوم الأحد المقبل، بحضور عدد من الشباب، بتنفيذ عرض نيلى ومسيرة شبابية بالأعلام على ضفاف النيل وفقرات شبابيه أخرى.

وأضاف الحشاش، أنه أعلن رفع درجة الاستعداد اعتباراً من اليوم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة المداخل والمخارج والحدائق العامة والمنزهات، مؤكداً أنه قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام رئاسة المركز والمدينة برئاسته، تضم كافة الجهات المعينة للتواصل مع المواطنين وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين.

وقال مساعد المحافظ، إنه حدد ساحة صلاة عيد الأضحى المبارك فى الخلاء بشارع الجيش أمام مجلس المدينة وحتى بوابة قاعة أفراح ليلة العمر التابعة لنادى المعلمين بدسوق لصلاة الرجال، وفرش الحديقة الخلفية لمجلس مدينة دسوق والنادى الرياضى بدسوق من الداخل "التراس وملعب الكاراتيه وحديقة النادى" لصلاة السيدات ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعينة "الشرطة والإنقاذ النهرى والحماية المدنية والمياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والطب البيطرى والمواقف ومشروع السرفيس" لاتخاذ اللازم كلا فيما يخصه.

وأضاف مساعد محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على جميع النواب ورؤساء القرى بتفعيل النوبتجيات، والاستمرار فى إزالة مخالفات البناء سواء على أراض زراعية أو أملاك دولة أو بناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة، وسيعتبر المقاول شريك فى المخالفة والتأكيد على دقة بيانات المحاضر وصحة الإجراءات ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفات، والحملة مازالت مستمر دون توقف.