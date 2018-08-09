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الخميس، 09 أغسطس 2018 02:07 م
خالد صلاح
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دبى الأولى عالميا فى الاستثمار المباشر بنقل التكنـولوجيا

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:37 م
دبى الأولى عالميا فى الاستثمار المباشر بنقل التكنـولوجيا دبى
رسالة دبى ميرفت رشاد
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شهد اقتصاد دبى قفزة نوعية فى استقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر القائم على المعرفة على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث وصل رأس مال الاستثمار إلى 79.3 مليار درهم ما يعادل" 21.6 مليار دولار"، واحتلت المرتبة الأولى عالمياً فى حصة الاستثمار الأجنبى المباشر فى نقل التكنولوجيا.

وتصدرت شركات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى الدول المستثمرة فى دبي، حيث بلغ عدد مشاريعها 568 من إجمالى 860 شكّلت 66% من إجمالى المشاريع المستقطبة فى القطاع الرقمي.

وأظهر تقرير صادر عن فاينانشل تايمز –أف دى آى ماركتس داتا، أن مستثمرى دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة تفوقوا على المستثمرين الآخرين، حيث بلغت مشاريع دول الاتحاد الأوروبى 355 مشروعاً و213 مشروعاً للولايات المتحدة، بقيمة استثمارات 20.9 مليار درهم ما يعادل 5.7 مليارات دولار لدول الاتحاد الأوروبي.

وكانت حصة الاستثمارات للولايات المتحدة 14 مليار درهم - 3.9 مليارات دولار - وساهموا بنحو 45٪ من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى دبي، إلى جانب خلق 28241 فرصة عمل جديدة. وساهمت هذه الاستثمارات فى دخول دبى حقبة جديدة من النمو المستدام مدفوعة بزيادة فى نمو الإنتاجية.

وحققت تلك الاستثمارات ما يقارب من 60٪ من إجمالى رأس مال الاستثمار فى دبى خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى القطاعات المتوسطة إلى عالية التقنية. هذا وقد احتلت دبى أعلى مرتبة على مستوى العالم فى عام 2018 فى حصة الاستثمار الأجنبى المباشر فى نقل التكنولوجيا مثل الذكاء المصطنع والروبوتات، بحسب فاينانشل تايمز ، أف دى آى ماركتس داتا، الأمر الذى ساهم فى خلق فرص جديدة للعمل، وعزز قدرة دبى التنافسية فى جميع القطاعات.


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