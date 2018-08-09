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حبس نجل حارس عقار سرق شقة خليجى وأشعل النار بها بمدينة نصر

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:04 ص
حبس نجل حارس عقار سرق شقة خليجى وأشعل النار بها بمدينة نصر حريق - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس نجل حارس أمن 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة إشعال النيران فى شقة خليجى عقب سرقتها لإخفاء معالم الواقعة، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بإحدى شقق عقار بالمنطقة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس، ملك "ح.م.أ" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، غير مقيم بصفة دائمة، ونتج عن ذلك احتراق محتويات غرفة النوم الرئيسية، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.أ.ع" 23 سنة، نجل حارس الأمن بالعقار محل الواقعة، وذلك بقصد السرقة وافتعال الحريق لإخفاء معالم جريمته.

وعلى الفور تم استهدافه بمسكنه، والعثور على سلاح نارى "فرد خرطوش"، وتبين عدم تواجده، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الفيوم تم ضبطه بمحل إقامته بمحافظة الفيوم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باعتباره دائم التردد على والده حارس العقار محل الواقعة وعلمه أن قاطنى العقار غير مقيمين بصفة دائمة، وتمكن من الدخول إلى المسكن بأسلوب "كسر الباب"، واستولى على (حقيبة سفر، جهاز ريسيفر،8 مصاحف، متعلقات شخصية، هاتفى محمول) ثم قام بإضرام النيران بالغرفة لإخفاء معالم الواقعة وفر هارباً، وأضاف بحيازته للسلاح النارى المضبوط بمسكنه بقصد الدفاع.

كما تم بإرشاده ضبط الدراجة النارية ملكه "تروسيكل" وضبط كافة المسروقات، وأضاف بتصرفه فى هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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