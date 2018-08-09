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حبس عاطل بالشرابية 4 أيام لمحاولته سرقة توك توك تحت تهديد السلاح

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:28 ص
حبس عاطل بالشرابية 4 أيام لمحاولته سرقة توك توك تحت تهديد السلاح محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بمحاولة سرقة "توك توك"، كرها من أحد الأشخاص، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 
كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تنامى إلى سمعهما صوت استغاثة من الأهالى وباستبيان الأمر تم ضبط "عبد الرحمن" 28 سنة، عاطل" دون السوابق"، وبحوزته سلاح أبيض "نصل معدنى"، عقب قيامه بسرقة دراجة بخارية "توك توك" كرها عن قائدها "خالد فتحى" 14 سنة، سائق، تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
 
 

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