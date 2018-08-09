حبس خادمة 4 أيام لاتهامها بسرقة 40 ألف جنيه من شقة بالمقطم

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس خادمة لاتهامها بسرقة 40 ألف جنيه داخل شقة بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تمكن رجال مباحث القاهرة من كشف غموض سرقة 40 ألف جنيه من داخل شقة موظفة بالمقطم، وتبيَّن أن وراء السرقة خادمتها، وتم ضبطها، وأُخطر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بالواقعة.

البداية بتلقّي قسم شرطة المقطم بلاغًا من ميرفت متولى "45 سنة"، مديرة الشئون القانونية بشركة العلا للتجارة والمقاولات ومقيمة عمارة 14 قطعة 1281 حي الدبلوماسيين ـ دائرة القسم، باكتشافها سرقة مبلغ مالي 40 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة النوم الخاصة بالشقة سكنها واتهمت خادمتها جيهان رجب 32 سنة بسرقته ومقيمة مساكن الدلتا ـ التعاونيات بلوك 73 ـ دائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيَّن صحة الواقعة وأن المشكو فى حقّها وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهمة حال تواجدها بمسكن المجني عليها.

وبمواجهتها أمام اللواء أشرف الجندى، مدير مباحث القاهرة بالمعلومات والتحريات، أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" حال قيامها بأعمال التنظيف بالشقة سكن المبلِّغة.

وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالي متحصلات الواقعة بمسكنها وباستدعاء المجني عليها اتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.