video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس خادمة 4 أيام لاتهامها بسرقة 40 ألف جنيه من شقة بالمقطم

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:51 م
حبس خادمة 4 أيام لاتهامها بسرقة 40 ألف جنيه من شقة بالمقطم محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس خادمة لاتهامها بسرقة 40 ألف جنيه داخل شقة بالمقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كان قد تمكن رجال مباحث القاهرة من كشف غموض سرقة 40 ألف جنيه من داخل شقة موظفة بالمقطم، وتبيَّن أن وراء السرقة خادمتها، وتم ضبطها، وأُخطر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بالواقعة.
 
البداية بتلقّي قسم شرطة المقطم بلاغًا من ميرفت متولى "45 سنة"، مديرة الشئون القانونية بشركة العلا للتجارة والمقاولات ومقيمة عمارة 14 قطعة 1281 حي الدبلوماسيين ـ دائرة القسم، باكتشافها سرقة مبلغ مالي 40 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة النوم الخاصة بالشقة سكنها واتهمت خادمتها جيهان رجب 32 سنة بسرقته ومقيمة مساكن الدلتا ـ التعاونيات بلوك 73 ـ دائرة القسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيَّن صحة الواقعة وأن المشكو فى حقّها وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهمة حال تواجدها بمسكن المجني عليها.
 
وبمواجهتها أمام اللواء أشرف الجندى، مدير مباحث القاهرة بالمعلومات والتحريات، أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" حال قيامها بأعمال التنظيف بالشقة سكن المبلِّغة.
 
وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالي متحصلات الواقعة بمسكنها وباستدعاء المجني عليها اتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس متهمتين لمدة 15 يوما احتياطيا بتهمة التجمهر فى "أحداث المترو"

تجديد حبس متهم 15 يوما فى قضية مقاطعة الانتخابات الرئاسية

تجديد حبس متهم فى قضية تمويل جماعة إرهابية 15يوما

حبس خادمة

سرقة 40 الف جنيه

نيابة القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة