video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 04:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جنرال أمريكى يحذر إيران من مغبة إغلاق مضيق هرمز

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:14 ص
جنرال أمريكى يحذر إيران من مغبة إغلاق مضيق هرمز الجنرال جوزيف فوتيل قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط
(أ ف ب)
إضافة تعليق

شدّد جنرال أمريكى، على أنّ الولايات المتحدة عازمة على تأمين الملاحة فى مضيق هرمز، بعد مناورات بحرية إيرانية رأت فيها واشنطن تهديدًا.

وفى أوائل أغسطس أجرت إيران عمليات بحرية فى الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأتت تلك التدريبات فى وقت تزداد التوترات بين إيران والولايات المتحدة التى انسحبت من اتفاق نووى تاريخى مع الجمهورية الإسلامية وأعادت فرض عقوبات عليها.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط لصحفيين إنه "من الواضح جدًا أنهم حاولوا أن يستخدموا تلك المناورات لكى يبعثوا لنا رسالة"، وأضاف انّ النظام الإيرانى أراد أن يثبت أنّ لديه "قدرات" عسكرية فى مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأشار إلى أنّ إيران تملك فى هذه المنطقة ألغامًا وقوارب متفجرة وصواريخ دفاع ساحلى فضلاً عن رادارات، غير أنه شدد على "أننا يقظون بشكل استثنائي، ونحن نراقب أى تغيير" فى المنطقة.

وقال الجنرال الأمريكى "إنّ إحدى مهماتنا الرئيسية هى ضمان حرّية الملاحة وحرّية التبادلات التجارية، وسنواصل القيام بذلك فى كل أنحاء المنطقة".

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى قد جدّد الشهر الماضى تحذيره من أنّ إيران يمكن أن تُغلق مضيق هرمز الاستراتيجى الذى يعتبر خط شحن حيويًا لإمدادات النفط العالمية، وقال مخاطبًا نظيره الأمريكى دونالد ترامب "لقد ضمنّا دائما أمن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار لأنك ستندم".

 

       

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بولتون: غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران

جنرال أمريكى

إيران

مضيق هرمز

إغلاق مضيق هرمز

امريكا




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة