تنفيذ 44 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وتحرير 120 مخالفة مرافق بقنا

قنا- وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة والأرضى الزراعية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من الوحدات المحلية الخاصة بالتعديات لإعادة الانضباط للشارع.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والإدارت الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن إزالة 44 حالة تعديات على الأرضى الزراعية ونهر النيل.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 120 مخالفة مرافق خلال حملة مكبرة شملت عدد من الميادين بالمحافظة وإزالة كافة إشغالات عن الطرق تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.