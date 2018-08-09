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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:11 م
خالد صلاح
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تنفيذ 2921 حكما قضائيا وتحصيل 135 ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالغربية

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:25 ص
تنفيذ 2921 حكما قضائيا وتحصيل 135 ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالغربية حملات أمنية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
ضمت الحملة ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، وأسفرت جهودها عن ضبط 2921 حكما قضائيا، منهم 1663 حكما فى غرامات، و1171 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 87 هاربا من مخالفات، وتحصيل 135 ألفا و818 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

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