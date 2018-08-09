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تموين المنوفية: تحرير 600 مخالفة تموينية منذ بداية أغسطس

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:00 ص
تموين المنوفية: تحرير 600 مخالفة تموينية منذ بداية أغسطس حمله تموينيه
المنوفية _ محمد فتحى
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أكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير نحو 600 مخالفة تموينية خلال الفترة الماضية منذ بداية شهر أغسطس 2018 وحتى الآن وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه.


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