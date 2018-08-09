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تعرف على مواعيد اختبار القدرات لطلاب الكلية المصرية الصينية بقناة السويس

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:42 م
تعرف على مواعيد اختبار القدرات لطلاب الكلية المصرية الصينية بقناة السويس الكلية الصينية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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تقرر عقد امتحان القبول والقدرات للطلاب المرشحين للقبول بالكليه المصرية الصينيه للتكتولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس يوم الإثنين 13 أغسطس الساعة الحادية عشرصباحا بمبنى الميكاترونك A بالكلية بالجامعة القديمة، وذلك تحت رعاية الدكتورممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورطارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 وأشارالدكتورناصر مندورعميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس فى بيان، إلى أن الأوراق المطلوبة، بطاقة الترشيح، وصورة من شهادة الثانوية العامة، وصورة من بطاقة الرقم القومى، وصورة شخصية، و350 جنيها رسوم الامتحان.

 

 

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