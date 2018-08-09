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الخميس، 09 أغسطس 2018 02:31 م
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تعرف على تقييم التأثير البيئى لإنشاء طريق يربط الأقصر بـ"إدفو – مرسى علم"

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:40 م
تعرف على تقييم التأثير البيئى لإنشاء طريق يربط الأقصر بـ"إدفو – مرسى علم" جانب من الاجتماع
الأقصر - أحمد مرعى
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عرض  الدكتور إبراهيم جار العلم راشد استشارى إجراء دراسات تقويم التأثير البيئى ومراجعتها، تقييم التأثير البيئى للمخطط المقترح بإنشاء طريق يربط مدينة الأقصر بطريق "إدفو – مرسى علم" المؤدى إلى مدينة مرسى علم بطول حوالى 125 كيلو متر، حيث يبدأ الطريق من الطريق الصحراوى الشرقى لمدينة الأقصر خلف مطار الأقصر الدولى على أن يكون الطريق اتجاهين "حارة واحدة لكل اتجاه".
 
 
 وأوضح استشارى دراسات تقويم التأثير البيئى في بيان صحفي للمحافظة - أن انشاء المشروع يوفر مسافة من 80 إلى 100 كم، ويهدف إنشاء المشروع إلى تنشيط الحركة السياحية من خلال ربط المزارات الفرعونية فى الأقصر بمدينة مرسى علم على شاطئ البحر الأحمر، فى إطار مخطط للربط بين السياحة الشاطئية والثقافية التى تشتهر بها مدينة الأقصر، وربط المدينتين بمدينة إدفو التاريخية فى شمال محافظة أسوان وتحقيق الارتقاء البيئى والحضارى، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وهو من مشروعات البنية التحتية الأساسية، وتبلغ تكلفة المشروع 500 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم العمل بالمشروع على 8 مراحل.
 
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، ومسئولى التخطيط العمرانى، والطرق ، والاستثمار، والادارة الهندسية، والشبكات والمرافق.
 
 

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع

 


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