تسليم 194 شهادة محو أمية وتكريم 26 معلما ومعلمة بجنوب بنى سويف

بني سويف: هانى فتحى

سلم المحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، يرافقه معتز عبد الروؤف مدير هيئة محو الأمية ببني سويف، 194 شهادة محو أمية للدارسين الناجحين في فصول محو الأمية بقري ومدينة الفشن، كما تم تكريم 26 معلما ومعلمة في فصول محو الأمية.

وأشاد عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن فى كلمته بالمجهود الكبير الذي يبذله العاملون في مكتب محو أمية الفشن من أجل القضاء على الأمية، مطالبا المعلمين والمعلمات بتطبيق شعار "مركز الفشن بدون أمية".

وصرح رضوان عبد الوهاب مدير فرع محو الأمية بالفشن بأن هذا التكريم تقديرا وتحفيزا من الهيئة للمعلمين والمعلمات على ما بذلوه من جهد للقضاء على أمية عدد كبير من الدارسين في قري ومدينة الفشن.

حضر الحفل يحيى ياسين نائب رئيس مدينة الفشن وأسامة وليم مدير العلاقات العامة بهيئة محو الأمية ببني سويف.