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الخميس، 09 أغسطس 2018 08:21 م
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ترقبوا.. اليوم السابع بلس.. باقة لأهم 100 قصة خبرية فى الـ 24 ساعة

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:57 م
ترقبوا.. اليوم السابع بلس.. باقة لأهم 100 قصة خبرية فى الـ 24 ساعة
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فى إطار التطوير الدائم وإدراكا لاختلاف طبيعة متلقى ومتصفح اليوم السابع، يطلق اليوم السابع منتجا جديدا بعنوان "اليوم السابع بلس"، ليضم أهم 100 قصة صحفية خلال اليوم.

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اليوم السابع بلس".. كل ما يتمناه القارئ فى باقة واحد

تعتمد فلسفة "اليوم السابع بلس" على فكرة انتخاب واختيار أهم 100 قصة خبرية على مدار اليوم فى مكان واحد، وبتبويب بسيط يسهل على القارئ معرفة أهم وأفضل الموضوعات والقضايا التى تمت إثارتها خلال اليوم مدعومة بالصور والفيديوهات التى تثرى المحتوى.

اليوم السابع بلس (2)

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اليوم السابع بلس" أهم 100 خبر وبس

لا يقتصر "اليوم السابع بلس" على الخدمات الإخبارية وفقط، بل يتوسع ليقدم كل ما يهم القارئ المصرى والعربى من موضوعات خبرية وترفيهية وخدمية، سواء فى عالم السياسة والخدمات الحكومية والرياضة والفن والترفيه، بحيث تكون مرقمة من 1 إلى 100.

 

الريادة فى صناعة الخبر والجودة أيضا

وكما كان اليوم السابع رائدا فى صناعة وتقديم الخبر إلكترونيا، فإن "اليوم السابع بلس" والمقرر إطلاقه بعد عيد الأضحى المبارك، يبنى على هذه الريادة مع تعظيم قيمة الجودة من خلال عرض أهم الفيديوهات والصور التى تم نشرها على اليوم السابع فى إخراج مشوق وممتع.

اليوم السابع بلس (3)


الأهم على مدار اليوم.. معرفة ومتعة

لا يتوقف مصطلح "الأهم" خبريا وفقا اليوم السابع بلس على الأخبار والتقارير السياسية والحكومية الجادة، إنما تمتد لمختلف المجالات التى تثرى معرفة القارئ المصرى والعربى، فيجد كل ما يرضى ذائقته المعرفية من أخبار وتقارير ومعلومات تهمه، دون إسهاب فى تقارير قد لا تكون محل اهتمامه.

 

smart media

.. خبر وتحليل موثق بالصورة والفيديو

فى عالم إعلامى تحكمه الـ smart media بات لزاما على اليوم السابع تطوير الأدوات الإعلامية التقليدية، لتتسع أكثر من رصد الخبر وعرضه، إلى التطور فى تدعيم "الخبر" بالصور وتوثيقها بالفيديو، لتترسخ حقيقة "الخبر"، ومن ثم تحليل "الخبر" وتأثيره على القارئ، ليقدم اليوم السابع بلس تلك المواد الإعلامية بشكل بسيط وسلسل.

 

جد ولعب وفن وتكنولوجيا

سياسة، فن، رياضة، تكنولوجيا، خدمات، محتويات وعناصر أهم 100 قصة خبرية ينتخبها ويختارها اليوم السابع بلس، لتقديمها للقارئ بمتعة بصرية جديدة توفر الجهد والوقت معا، فما عليك عزيزى متابع اليوم السابع، بين الحين والآخر، سوى الضغط على زر اليوم السابع بلس لتجد كل ما يهمك ببساطة ودون وتعقيد.


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