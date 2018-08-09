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الخميس، 09 أغسطس 2018 02:31 م
خالد صلاح
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تخصيص قطعة أرض لإقامة وحدة مرور بمركز مطاى بالمنيا

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:24 م
تخصيص قطعة أرض لإقامة وحدة مرور بمركز مطاى بالمنيا رئيس مركز مطاى خلال تفقد الأرض المخصصة للوحدة
فريق المحافظات
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تفقد اللواء ناصر فتحى عبد السلام رئيس مركز مطاى بالمنيا يرافقه العقيد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا الموقع الذى تم تخصيصه لإقامة وحدة مرور بالمركز، حيث تقع قطعة الأرض المخصصة بجوار العمارات السكنية بأرض الروبة التابعة لمجلس قروى أبو عزيز.
 
وأوضح رئيس المركز أن إدارة المرور تقدمت بطلب لتخصيص قطعة ارض لإقامة وحدة مرور تخدم أهالى المركز وتسهم فى تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص الخاصة بسياراتهم وتوفيراً للوقت والجهد من خلال تقديم الخدمات المرورية بالمركز بدلا من الذهاب إلى وحدات المرور بالمراكز الاخرى.
 
 
 
 

 


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