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تحرير 7782 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:40 ص
تحرير 7782 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7782 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و2087 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 24 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 92 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 50 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

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