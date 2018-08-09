تحرير 38 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين ،حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين ، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .

وأسفرت الحملة عن تحرير 38 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار ، ومستودعات غاز ومنها ضبط 5 طن أسمنت هول المصدر بمستودع مواد بناء ، طن أعلاف ف مجهول المصدر بمحل أعلاف بمركز الشهداء.