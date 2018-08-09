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الخميس، 09 أغسطس 2018 07:46 م
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تحرير 38 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:51 م
تحرير 38 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة تموينية - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين ،حملة تموينية مكبرة  برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين ، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة .
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 38 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار ، ومستودعات غاز ومنها ضبط 5 طن أسمنت هول المصدر بمستودع مواد بناء ، طن أعلاف ف مجهول المصدر بمحل أعلاف بمركز الشهداء.

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