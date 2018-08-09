تحرير 2540 مخالفة مرورية وضبط 917 هاربًا من أحكام بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث عن ضبط 917 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 2540 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.

كما تم العثور على دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر جنح مركز قلين كفر الشيخ عن بلاغ أ م ب ع بولاية والده والمقيم مركز قلين كفر الشيخ، والعثور على دراجة بخارية وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح مركز قويسنا منوفية عن بلاغ أ م أ إ والمقيم كفر الجزار بنها قليوبية والعثور على دراجة البخارية بدون لوحات معدنية بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح مركز قويسنا منوفية عن بلاغ ح إم ع.