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الخميس، 09 أغسطس 2018 09:54 ص
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تحرير 1700 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:44 ص
تحرير 1700 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت اليوم الخميس، مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير1700 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير، 167مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،124 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 31 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 1089مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كما أسفرت الحملة، عن فحص 10سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.
 
وشنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية  لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية، 26 قرار تعدى على منافع الرى، 6 قرارات تعدى على منافع السكة الحديد بإجمالى مساحة 6013 متر تقريبا.
 

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