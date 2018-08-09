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تحرير 14 قضية مخالفات لمحال فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:12 ص
تحرير 14 قضية مخالفات لمحال فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة أمنية - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف  اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء السيد  سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضمت ضباط الإدارة.
 
 
وأسفرت الحملة عن فحص 10 مزارع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، فحص 42 شخصا جنائيا وتبين وجود عاطلين هاربين من 5 أحكام قضائية، كما تم فحص 26 شقة مفروشة و46 شخصا من قاطنيها، فحص جنائى وتبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 14 قضية مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم . 
 
 
 

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