تجديد حبس عامل ونجله 15يوما فى اتهامهما بقتل جارهما بقليوب

القليوبية نيفين طه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس عامل ونجله 15يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل جارهما بعصا، ولم يتركاه إلا جثة هامدة في قليوب، بسبب معاتبته لهما على إلقائهما القمامة أمام منزله.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إشارة من المستشفى بوصول المجني عليه "ج. ع" 55 سنة، عامل، جثة هامدة إثر عدة إصابات بالرأس، ونقلت الجثة إلى مسشتفى قليوب العام، وألقي القبض على أحد المتهمين، وجارى ضبط الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب، أن المتهمين هما كل من "ع." 50 سنة، عامل، ونجله "م." 27 سنة، عامل، وأنهما تعديا على المجني عليه بـعصا خشبية بسبب معاتبته لهما على إلقائهما قمامة أمام منزله.

جري إلقاء القبض على المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف أن والده قام بالتعدي على المجني عليه بـعصا خشبية على رأسه، التي أودت بحياته.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، واحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.