video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عامل ونجله 15يوما فى اتهامهما بقتل جارهما بقليوب

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:02 م
تجديد حبس عامل ونجله 15يوما فى اتهامهما بقتل جارهما بقليوب حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
 
قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس عامل ونجله 15يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل جارهما بعصا، ولم يتركاه إلا جثة هامدة في قليوب، بسبب معاتبته لهما على إلقائهما القمامة أمام منزله.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إشارة من المستشفى بوصول المجني عليه "ج. ع" 55 سنة، عامل، جثة هامدة إثر عدة  إصابات بالرأس، ونقلت الجثة إلى مسشتفى قليوب العام، وألقي القبض على أحد المتهمين، وجارى ضبط الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وتوصلت تحريات المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب، أن المتهمين هما كل من "ع." 50 سنة، عامل،  ونجله "م."  27 سنة، عامل، وأنهما تعديا على المجني عليه بـعصا خشبية بسبب معاتبته لهما على إلقائهما قمامة أمام منزله.
 
جري إلقاء القبض على المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف أن والده قام بالتعدي على المجني عليه بـعصا خشبية على رأسه، التي أودت بحياته.
 
وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، واحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحقيقات قتل عامل على يد زوجته وشقيقها بالصف: طعن بسكين ونزف حتى الموت

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة