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الخميس، 09 أغسطس 2018 01:40 م
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بدء محاكمة نائب محافظ الإسكندرية و6 آخرين فى اتهامهم بالرشوة

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:22 م
بدء محاكمة نائب محافظ الإسكندرية و6 آخرين فى اتهامهم بالرشوة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية- أرشيفية
كتب- أمنية الموجى - أحمد حسنى
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بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، فى الاستماع لشهادة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، فى محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
 
تعقد الجلسة من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.
 
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.
 

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رشوة نائب محافظ الاسكندرية

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