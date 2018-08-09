بدء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

بدأت، صباح اليوم، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية للعام الدراسى 2019/2018 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بمقر معهد بنى سويف الثانوى بنين، بحضور فضيلة الشَيخ سيد عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية وفضيلة الشَيخ عصام سيد رياض مدير عام المواد العربية والشرعية.