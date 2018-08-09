بدء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية فى بنى سويف

بدأت، صباح اليوم، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية للعام الدراسى 2019/2018 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بمقر معهد بنى سويف الثانوى بنين، بحضور فضيلة الشَيخ سيد عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية وفضيلة الشَيخ عصام سيد رياض مدير عام المواد العربية والشرعية.
وشملت الاختبارات مواد اللغة العربية والإنجليزية تحريرياً والقرآن الكريم شفهيا، وسط حالة من الهدوء واستقرار وانضباط اللجان بإشراف ومتابعة خالد زكى مدير الكمبيوتر التعليمى وأشرف عبد النبى مدير التعليم والثانوى وإيمان يوسف موجه الحاسب الآلى وسعيد محمود منسق البوابة الإلكترونية.
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