انهيار جزئى بمنزل من طابقين فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد شارع الشجيع البحرى بدائرة قسم أول سوهاج انهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، والصادر له قرار إزالة من حى غرب سوهاج دون حدوث إصابات وتم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمنى بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.

تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحدوث انهيار جزئى بمنزل بدائرة قسم ثان سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد حنفى عبد الحميد وقادها العميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية حدوث انهيار جزئى بدرج الطابق الأول بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية مع حدوث بعض الشروخ بالحوائط ملك ورثة هاشم عبد الحميد عبد الواحد والصادر له قرار إزالة رقم 55 لسنة 2017 من حى غرب سوهاج دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.

تم إخلاء المنزل وعمل كردون أمنى بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال قاطنى المنزل حسن هاشم عبد الحميد عبد الواحد 36 سنة سائق بالوحدة المحلية لحى غرب سوهاج وصبرى هاشم عبد الحميد عبد الواحد 42 سنة عامل أيدا مضمون ما تقدم وعللا سبب الانهيار نظراً لقدم المنزل وتهالكه.

تم إخطار الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج لاتخاذ اللازم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2516 إدارى القسم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.