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الخميس، 09 أغسطس 2018 08:26 م
خالد صلاح
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انفجار عبوة ناسفة غربى العاصمة العراقية "بغداد"

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:06 م
انفجار عبوة ناسفة غربى العاصمة العراقية "بغداد" انفجار فى بغداد- أرشيفية
أ ش أ
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ذكر مصدر أمنى ، اليوم الخميس ، أن عضو فى مجلس بلدى أصيب فى انفجار عبوة ناسفة غربى بغداد.

وأوضح المصدر، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية ، أن عبوة ناسفة استهدفت عجلة مدنية بداخلها عضو فى المجلس البلدى التابع لقضاء أبو غريب مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى ، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.

 

 


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