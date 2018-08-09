انفجار عبوة ناسفة غربى العاصمة العراقية "بغداد"

ذكر مصدر أمنى ، اليوم الخميس ، أن عضو فى مجلس بلدى أصيب فى انفجار عبوة ناسفة غربى بغداد.
وأوضح المصدر، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية ، أن عبوة ناسفة استهدفت عجلة مدنية بداخلها عضو فى المجلس البلدى التابع لقضاء أبو غريب مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى ، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.
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