انطلاق فعاليات المؤتمر السادس لوحدة أمراض الدم وأورام الأطفال بطب الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

انطلقت اليوم الخميس 9 أغسطس فعاليات المؤتمر العلمي السادس لوحدة أمراض الدم وأورام الأطفال بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة والدكتور عبد المنعم أبو شرخ عميد الكلية والدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحي بمحافظة الشرقية والوكلاء ونخبة من الأساتذة والمتخصصين في أمراض الدم وطب الأطفال بالجامعات المصرية وذلك بالمركز العلمي بمستشفى الجراحة الجديد.

وفي كلمته، قال رئيس الجامعة أن قسم الأطفال وطاقات العاملين فيه بجامعة الزقازيق ومثيله بالجامعات المصرية لا يقل عن المستويات الموجودة في العالم والذي لمسه من خلال زياراته للعديد من الجامعات العالمية معلناً أنه خلال الفترة القادمة سوف تتخذ عدة إجراءات لتطوير القسم والوحدات الملحقة حيث سيتم الإنتهاء من قسطرة قلب الأطفال وعمل وحدات لزرع النخاع ويعد هذا إضافة كبيرة للقسم.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر يتناول مناقشة أحد الموضوعات الهامة في طب الأطفال حول الجديد والحديث في علاج أمراض الدم بحضور قامات من الأساتذة والمتخصصين متمنياً يوم مثمر وأن يخرج المؤتمر بتوصيات تساهم في الحد من الإصابة بهذا المرض وعلاجه.

سبق الجلسة الافتتاحية جلسة علمية حول أمراض الدم ومرض نقص الصفائح الدموية المناعي في الأطفال وأورام الأطفال برئاسة الدكتورة جليلة مختار أستاذ أمراض الدم بطب عين شمس والدكتورة مني الغمراوي بطب القاهرة والدكتور محمد بدر والدكتور أسامة الصافي د. ليلي شريف أساتذة أمراض الدم بطب الزقازيق والدكتورة ميرفت هشام رئيس قسم الأطفال الحالي .

وأوضح الدكتور تامر حسان أستاذ أمراض الدم سكرتير المؤتمر أنه تم خلال الجلسات التي أجريت حتى الآن الإجابة على كثير من التساؤلات الخاصة بالممارسات الخاطئة الشائعة في تشخيص وعلاج هذا المرض والذي يعد أكثر أمراض النزيف شيوعاً في الأطفال ، كما تم عرض الجديد في علاج هذا المرض بالعقار "ريفولاد" والذي يوفره التأمين الصحي لهؤلاء المرضى. وتستكمل مناقشة باقي الأبحاث المقدمة على مدار اليوم وتختتم الفعاليات بإعلان التوصيات النهائية.