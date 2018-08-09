"اليوم السابع": السيسى يوجه بتسليم المدن الجديدة كاملة المرافق

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، السيسى يوجه بتسليم المدن الجديدة كاملة المرافق.. «مدبولى» يستعرض المخططات النهائية لمحور المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية ويؤكد: العمل يسير وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.





فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ «اليوم السابع» انفردت بخبر وصور «خلع الحجاب».. حلا شيحة فى مواجهة الإخوان وخديجة الشاطر.. تغريدات وتعليقات تكشف حصار التكفيريين للفنانة فترة اعتزالها.. وصديقتها السلفية تعترف: 10 حاولنا إقناعها بتكفير الحاكم والأقباط.. ومستشار «أبوإسماعيل» يبكى على نقابها



ـ السيسى يوجه بتسليم المدن الجديدة كاملة المرافق.. «مدبولى» يستعرض المخططات النهائية لمحور المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية ويؤكد: العمل يسير وفقاً للبرامج الزمنية المحددة





ـ «اليوم السابع» تحتفل بعيد ميلاد قيثارة الغناء.. أسرار جديدة فى مشوار نجاة الصغيرة.. لأول وآخر مرة.. نزار قبانى ممثلاً من أجل عيون نجاة.. وكتاب عرب يحتفلون بمولدها



ـ شكراً سيادة الرئيس.. السيسى يستجيب لـ«اليوم السابع» و يأمر بعلاج الطفلة مروة على نفقة الدولة





ـ وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات من المعاهد الصحية



ـ مصادر: حركة المحافظين قريباً بعد موافقة الرئيس على المرشحين.. وزير التنمية المحلية يرأس اجتماعاً مع 7 محافظين لمتابعة تكليفات الرئيس بإعداد دراسة لمنظومة تدوير المخلفات خلال شهر





ـ "التموين": ارتفاع عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ1960 محلاً



ـ رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء مركز للتواصل مع وسائل الإعلام.. المركز يتولى تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة و«الميديا» ودحض الشائعات.. والدكتورة نعايم سعد زغلول رئيسة للمركز





ـ وزيرة الصحة: 118 منفذا لعلاج فيروس سى بالتأمين الصحى.. «هالة زايد»: علاج 330 ألفا من المستفيدين.. و «الفيروسات الكبدية »: بدء المسح القومى أول أكتوبر



ـ «الصحة » ترد على الشائعات: الأنسولين متوفر بالأسواق.. رئيس «الصيدلة »: ضخ 750 ألف عبوة بالصيدليات خلال 48 ساعة وبعض الصيدليات تحجب الدواء لاستغلاله.. ولدينا رصيد يكفى لمدة 3 أشهر





ـ «اقتصادية قناة السويس»: 2.13 مليار جنيه أرباح «الهيئة » بزيادة 64%



ـ «النيابة»: خسائر حريق سينما ريفولى تخطت المليون جنيه.. « المعاينة »: النيران أتلفت الإنشاءات الجديدة.. واستدعاء العاملين لسماع أقوالهم لمعرفة الأسباب الحقيقية للحريق





ـ وزير الآثار: لا مساس بأسعار تذاكر دخول الطلبة لمعابد الأقصر





