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الخميس، 09 أغسطس 2018 01:52 ص
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اليوم..اجتماع مجلس إدارة العربية للشحن لإعتماد الحساب الختامى

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:00 ص
اليوم..اجتماع مجلس إدارة العربية للشحن لإعتماد الحساب الختامى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، اليوم الخميس اجتماعاً لمناقشة تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة، ومناقشة التقرير الشهرى للجنة المراجعة عن شهر يونيو الماضى، والتقرير الربع سنوى عن الربع الأخير من العام المالى 2017/2018.
 
كما يناقش الاجتماع، اعتماد تكوين وتعزيز بعض المخصصات عن العام المالى 2017/2018، والموافقة على إحالة مشروع ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن العام المالى 2017/2018 إلى مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، ونتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم 60/2018 المناك لها حصر وفرز المهمات ومواد التشغيل، وعرض المذكرة رقم 39 لسنة 2018 فى شأن نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار الشركة رقم 62/2018 المناط لها حصر وفرز الخردة والهالك الموجودة بالشركة.
 

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