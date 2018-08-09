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المشدد 3 سنوات لسيدة فى بنى سويف حاولت إدخال مخدرات لابن شقيقها المسجون

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:16 م
المشدد 3 سنوات لسيدة فى بنى سويف حاولت إدخال مخدرات لابن شقيقها المسجون محكمة جنايات بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب وعضوية المستشارين خالد محمد حلبى ومحمد محمود عبد المقصود، وبحضور الحسينى جمال وكيل النائب العام وأمانة سر هشام محمد فوزى بمعاقبة "أسماء . ج . ع" بالسجن المشدد 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة لحيازتها مواد مخدرة بغرض إدخالها لابن شقيقها المسجون.
 
تعود تفاصيل القضية إلى أبريل الماضى أثناء قيام الرائد محمود محمد فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة ناصر شمال بنى سويف بالإشراف والتفتيش على زيارة المساجين وخلال تفتيشه المتهمة قبل دخولها لزيارة "أسامة . ش . ج"، نجل شقيقها المسجون على ذمة القضية رقم 5567 لسنة 2018 "ج "، بتهمة حيازة سلاح ومخدرات، عثر معها على ثلاث علب سجائر بداخلها 45 قرص أحمر اللون يشبه الأقراص المخدرة.
 
وبالتحفظ على المتهمة والمضبوطات، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد إدخالها لنجل شقيقها السجين وأنه على علم بذلك.
 
وتحرر محضر بالواقعة واحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها، وثبت من تقرير المعمل الكيماوى، أن المضبوطات عبارة عن "حبوب الترامادول المخدرة"، وبإحالة المتهمة إلى المحاكمة أصدرت حكمها السابق.

 


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