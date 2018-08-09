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الخميس، 09 أغسطس 2018 03:52 م
خالد صلاح
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المحكمة الإثيوبية تمدد اعتقال مسئول مخابراتى فى قضية انفجار ميدان الثورة

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:21 م
المحكمة الإثيوبية تمدد اعتقال مسئول مخابراتى فى قضية انفجار ميدان الثورة شرطة إثيوبيا- أرشيفية
أ ش أ
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مددت المحكمة الأولية الإثيوبية، اعتقال رئيس قسم تنسيق فرقة العمل لمكافحة الإرهاب فى جهاز الأمن والمخابرات الوطنى تسفايى أرجا، والذى تم اتهامه بتمويل وتنظيم انفجار ميدان الثورة خلال مظاهرات مؤيدة للإصلاحات الجارية فى البلاد.

كما كشف المدعى العام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم الخميس، عن أنه سيتم توجيه اتهامات إلى شخصين آخرين مشتبه بهما بالتورط فى الهجوم بقنبلة يدوية يوم 23 يونيو الماضي، وهما بينى رودا وعبديسا مغرسا.

وطلب النائب العام من المحكمة مدة إضافية قدرها 14 يوما لجمع الأدلة الحيوية، سمحت المحكمة بـ 7 أيام فقط منها. وقد رفضت المحكمة الأولية منح الكفالة للمشتبه بهم لأن القضية حساسة، بالإضافة إلى كون المشتبه بهم مسئولين كبار فى الدولة وبهذا يمكنهم إخفاء الأدلة والمستندات .

ويُشار إلى أن عبديسا كينين ودسالنج تسفايى وغيتو جرما وباهرو تولا وهيوت غيدا اتُهموا فى وقت سابق بالمشاركة فى الهجوم بالقنابل اليدوية الذى تسبب فى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 150 فى المسيرة التى عقدت لدعم إصلاح رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد.

 

 


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