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المؤبد لفتاة ليل و4 آخرين بتهمة سرقة المستشار السياسى لسفارة أجنبية

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:01 م
المؤبد لفتاة ليل و4 آخرين بتهمة سرقة المستشار السياسى لسفارة أجنبية محكمة جنايات - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، ربة منزل و4 آخرين، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بسرقة شقة مستشار سياسي لسفارة أجنبية فى الدقى، صدر القرار بعضوية المستشارين إيهاب الطنطاوى، ومحمد بسيونى، أمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.

أحالت نيابات شمال الجيزة، القضية رقم 20383 لسنة 2017 ، والمتهم فيها كل من "جيهان. ف"، 24 سنة ربة منزل "محبوسة"، و"محمد ا"، وشهرته "سيكولا" 27 سنة "محبوس"، و"محمد. ب" "محبوس" 21 سنة طالب جامعى، و"أحمد. ف" "محبوس" 34 سنة، سائق، و"أحمد. إ"، شهرته "بودا" "هارب"، للمحاكمة الجنائية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين فى ليلة 3 ديسمبر 2017 بدائرة الدقى، سرقوا منقولات وأشياء أخرى من الدبلوماسي باختار عبد الصادق ايرسيوف وزوجته سيورا الريسوفا، بالاكراه الواقع عليهما بعد حضر المتهمين إلى شقته وطرقوا على الباب ففتح لهم المجنى عليها واشهروا فى وجهه سلاح ابيض وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وتعدوا عليها بالضرب وإصابته وتم تكتيفه بواسطة الحبال بصحبة زوجته وهددوهما .

 

وقام المتهمين بسرقة هاتف محمول ومبلغ نقدى للمجنى عليه عنتر خليل عبد الله "حارس العقار"، بالاكراه من بعد ان قابلوه فى مدخل العقار اثناء هروبهم وتم اقتياده وربطه بالحبال وتركه فى شقة الدبلوماسى معهم، ولاذوا بالفرار عقب ذلك

كانت أجهزة البحث الجنائي في الجيزة، ضبطت مرتكبي واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية في الدقي، والخاصة بالمستشار السياسي لسفارة أوزباكستان، وتبين من التحريات أن وراء الواقعة ربة منزل و4 آخرين.

تلقى قسم شرطة الدقي، بلاغا من المستشار السياسي لسفارة إحدى الدول الأجنبية بالبلاد، بأن مجهولين هددوه وزوجته بسكين وفرد خرطوش، حال وجودهما في شقتهما بأحد العقارات بدائرة القسم، وأوثقوهم بالحبال، واستولوا على "هاتفين محمولين، وجهاز لاب توب، وإقامتين دبلوماسيتين خاصة به وزوجته، ورخصة قيادة خاصة به، وبعض الملابس"، واقتادوهم لحارس العقار، وأوثقوه بالحبال، واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي وهربوا.

 

توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة، هم كل من "جيهان فؤاد، 24 سنة ربة منزل "محبوسة"، محمد السيد البدوى ، وشهرته "سيكولا" 27 سنة "محبوس"، ومحمد بدوى "محبوس" 21 سنة طالب جامعى، وأحمد فؤاد  "محبوس" 34 سنة، سائق، وأحمد إبراهيم شهرته "بودا" "هارب"،  وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وضبط المتهمون عدا الخامس، وبحوزتهم 8 أقراص مخدرة وقطعة من مخدر الحشيش، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى بسابقة ترددها على بعض السكان الاجانب في العقار لممارسة الرذيلة، واتفاقها مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وتوجههم لشقة المجني عليه وسرقته، وأرشدوا عن المسروقات والسلاحين المستخدمين في الواقعة "فرد خرطوش ومطواة"، والسيارة المستخدمة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض على النيابة التي باشرت التحقيق ووأحالت القضية  لمحكمة الجنايات التى اصدرت حكمها المتقدم.


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