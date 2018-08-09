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الخميس، 09 أغسطس 2018 03:52 م
خالد صلاح
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الكوريتان تعقدان اجتماعا لبحث التعاون فى قطاع السكك الحديدية

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:19 م
الكوريتان تعقدان اجتماعا لبحث التعاون فى قطاع السكك الحديدية رئيس كوريا الجنوبية وزعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
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أعلن مسؤول فى وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن مسؤولين من سول وكوريا الشمالية عقدوا اجتماعا اليوم الخميس لبحث التعاون فى تحديث السكك الحديدية وإعادة ربطها فى نهاية المطاف عبر حدودهما المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن المسئول صرح بأن الاجتماع عقد بين كبار مسئولى قطاع السكك الحديدية فى الكوريتين فى مكتب الجمارك والهجرة والحجر الصحى فى باجو جنوب الحدود بين الكوريتين.

وناقش الطرفان متى وكيف سيجريان تفتيشا مشتركا إضافيا للسكك الحديدية، والذى من المتوقع أن يبدأ فى أواخر هذا الشهر، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا التى تحتاج إلى فحص من أجل ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.

ويعد هذا الاجتماع الثانى من نوعه منذ عقد أول اجتماع لفريق البحث المشترك فى 24 يوليو فى مدينة كيسونج الحدودية الشمالية بعد دراسة أوضاع بعض قطاعات السكك الحديدية الكورية الشمالية .

 

 


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