الكوريتان تعقدان اجتماعا لبحث التعاون فى قطاع السكك الحديدية

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أعلن مسؤول فى وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن مسؤولين من سول وكوريا الشمالية عقدوا اجتماعا اليوم الخميس لبحث التعاون فى تحديث السكك الحديدية وإعادة ربطها فى نهاية المطاف عبر حدودهما المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن المسئول صرح بأن الاجتماع عقد بين كبار مسئولى قطاع السكك الحديدية فى الكوريتين فى مكتب الجمارك والهجرة والحجر الصحى فى باجو جنوب الحدود بين الكوريتين.

وناقش الطرفان متى وكيف سيجريان تفتيشا مشتركا إضافيا للسكك الحديدية، والذى من المتوقع أن يبدأ فى أواخر هذا الشهر، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا التى تحتاج إلى فحص من أجل ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.

ويعد هذا الاجتماع الثانى من نوعه منذ عقد أول اجتماع لفريق البحث المشترك فى 24 يوليو فى مدينة كيسونج الحدودية الشمالية بعد دراسة أوضاع بعض قطاعات السكك الحديدية الكورية الشمالية .