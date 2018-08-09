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الخميس، 09 أغسطس 2018 10:53 م
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القبض على عاطل تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالمعصرة

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:20 م
القبض على عاطل تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالمعصرة سرقة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تمكنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة من ضبط عاطل تخصص فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف بالمعصرة.
 
البداية كانت بتلقى العميد الدكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم المعصرة بلاغا من سيدة مقيمة شارع الجيش حدائق حلوان، تفيد تعرضها للسرقة، من قبل أحد الاشخاص، حيث قام بسرقة حقيبتها خلال سيرها بمنطقة وادى حوف.
 
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، وبعمل التحريات تم التعرف على المتهم، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على شنطة حريمى ومبلغ مالى 3500 جنيه وهاتف محمول.
 
وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المبلغة اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

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