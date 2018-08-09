القبض على "حرامى الأنابيب" فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط سارق اسطوانات الغاز من المنازل بالغردقة، والمتهم ب 28 قضية سرقة وتبديد، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

كان تبلغ للرائد إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من هدية م. ا. م. ربة منزل عن اكتشافها سرقة 3 أسطوانات غاز من داخل مسكنها الكائن بذات العنوان عن طريق المغافلة، حال تركها باب الشقة مفتوح.

بإجراء التحريات السرية، واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة على ر. ع. عاطل، والسابق اتهامه فى عدد 28 قضية سرقة – مخدرات تبديد – إيصال أمانه – سرقة بالإكراه، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7533 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة.

من جانب آخر كان تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم أول الغردقة من المدعو معاذ ع. إ. مواليد 6/9/1991 عامل باحد المطعم عن إكتشافة سرقة هاتفة المحمول ماركة هواوي أسود اللون عن طريق المغافلة من داخل مطعم دائرة القسم " .

بإجراء التحريات السرية، واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد ع. س. م.م عامل بذات المطعم – تم ضبطه وضبط الهاتف المحمول، بإرشاده ومواجهته أقر بقيامه بسرقة الهاتف المحمول .

كما تم ضبط المدعو احمد . ت . م. ويعمل نقاش – بحوزته 10 شرائط بإجمالى 100 قرص من عقار التامول المخدر– مبلغ مالي300 جنيه هاتف محمول ماركة سامسونج عند سيره بشارع الإستاد " دائرة قسم ثان الغردقة " .

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ومبلغ المالي متحصلات البيع وهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7514 جنح ثان الغردقة لسنة 2018 وجاري العرض النيابة العامة .

و قامت وحدة مباحث المرور بحمله مشتركه مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط سائق يقود تحت تأثير المخدرات تحرر عن ذلك المحضر رقم 536 جنح مرور قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.