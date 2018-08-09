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الخميس، 09 أغسطس 2018 05:28 م
خالد صلاح
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العقوبات الأمريكية تحرم مربّى الماشية الفرنسيين من التعامل مع إيران

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:49 م
العقوبات الأمريكية تحرم مربّى الماشية الفرنسيين من التعامل مع إيران ماكرون يطمن على الماشية - أرشيفية
أ ف ب
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أضير المزارعون وأصحاب مزارع الماشية فى منطقة نورماندى الفرنسية، الذين كانوا يأملون فى إمداد إيران بالآلاف من رؤوس الماشية كل عام، من العقوبات الجديدة التى فرضتها واشنطن على طهران، وبموجب العقوبات الجديدة التى بدأ سريانها الثلاثاء الماضى، فإن أية شركة تتعامل مع إيران يمكن أن تتعرض لعقوبات من قبل واشنطن.
 
 
وفي 2016 وقّعت المزارع الفرنسية اتفاقا مع أكبر مجموعة لمعالجة اللحوم فى ايران بعد إبرام الجمهورية الإسلامية اتفاقا مع الدول الكبرى لخفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عليها، وكان الهدف هو تزويد إيران بأبقار شاروليه، التى تعدّ من أفضل سلالات الأبقار فى العالم، للمساعدة على إعادة بناء قطاع الماشية العالية الجودة فى الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت ناتالى غوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسى عن منطقة نورماندى.
 
 
وكتب ترامب فى تغريدة هذا الاسبوع "أى شخص يتعامل تجاريا مع إيران لن يتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة"

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