الصين تطالب المنظمات الخيرية الكشف عن أعمالها ومصادر تمويلها سنويا

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طالبت وزارة الشؤون المدنية الصينية المنظمات الخيرية العاملة فى البلاد بالكشف عن معلومات تتعلق بأعمالها بشكل يتماشى مع قواعد القانون.

وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم الخميس - أنه بموجب اللائحة التنظيمية التى ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، سيتوجب على المنظمات الخيرية توفير معلومات حقيقية وواقعية إلى العامة على مواقعها الإلكترونية دون تأخير، موضحة أن المعلومات واجبة الكشف للعامة، تشمل تقارير العمل السنوية للحسابات المالية الخاصة بالمنظمات والمجموعات الخيرية، وتغيرات الأصول الرئيسة، والصفقات والاستثمارات، ومصادر التمويل العام، والمشاريع الخيرية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنظيمية تنص على أن تقديم أى معلومات زائفة، أوإصدار بيانات مضللة، أوإغفال معلومات رئيسة فى البيانات المكشوف عنها سيكون غير مسموح نهائيا.

ودخل قانون المؤسسات الخيرية الصينى -الذى تستند اللائحة التنظيمية إليه- فى أول سبتمبر من العام 2016، ويحفز المنظمات والمؤسسات الخيرية العاملة فى الصين على الكشف عن معلوماتها بما يتوافق وقواعد القانون.