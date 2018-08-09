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الخميس، 09 أغسطس 2018 03:47 م
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الصدر يمهل الحكومة العراقية 15 يوما لتحقيق مطالب المتظاهرين

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:09 م
الصدر يمهل الحكومة العراقية 15 يوما لتحقيق مطالب المتظاهرين مقتدى الصدر
كتب : أحمد جمعة
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أمهل زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الحكومة العراقية 15 يوما لتلبية مطالب المتظاهرين وتحقيق شروط اختيار رئيس وزراء جديد، مهددا بتشكيل كتلة معارضة باسم كتلة إنقاذ الوطن.

واتهم مقتدى الصدر فى بيان صحفى، اليوم الخميس، بعض السياسيين العراقيين بابقاء المحاصصة الطائفية والعرقية، من أجل نهب ثروات العراق، مؤكدا أنه وضع 40 شرطا لإنقاذ العراق من مخاطر التفكك.

واتهم مقتدى الصدر الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة سياسات تجويع ضد أبناء الشعب العراقى، مؤكدا أنه فى حال عدم الاستجابة للمطالب سينضم إلى المعارضة السياسية والشعبية البناءة، على حد قوله.

 


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