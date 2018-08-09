السفير بسام راضى لـ"اليوم السابع": المدن الجديدة توفر فرص عمل لقطاع كبير

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الخطة القومية لإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة توفر فرص عمل متنوعة لقطاع عريض من التخصصات.

وأضاف السفير بسام راضى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على تضمين جميع الخدمات للمدن الجديدة خاصة فى الصعيد لاسيما المستشفيات والمنشات الصحية والتعليمية وفق أحدث المعايير وارقى التصميمات.

كان الرئيس السيسي اجتمع اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة مصر.

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمدن الجديدة الجارى إنشاؤها فى جميع أنحاء الجمهورية، لاسيما الست مدن الجديدة بالصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان أن العمل بالمدن الجديدة يسير وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، كما عرض التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لمحور المنطقة المركزية بالعاصمة الجديدة.