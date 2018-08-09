السفير بسام راضى: اجتماع الرئيس برئيس الوزراء لمتابعة إنشاء 12 مدينة جديدة

كتب أحمد جودة

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة كافة التطورات حول انشاء 12 مدينة جديدة، فى محافظات مصر المختلفة تمثلت أبرزها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فى الصعيد ومدينة العلمين والمنصورة الجديدة، جاء ذلك على هامش اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة مصر.

وأضاف "راضى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة فى مصر"، المذاع على قناة "الحياة"، أن الاجتماع تطرق إلى متابعة الخطة القومية للدولة لإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فى كافة ربوع ومحافظات مصر، والتى توفر فرص عمل متنوعة لقطاع عريض من التخصصات.

وتابع متحدث الرئاسة، أن الاجتماع أكد على أن المدن الجديدة ستكون جيلا جديدا من المدن بالمعنى العصرى سواء من الناحية التعليمية والصحية، وتزويدها على أعلى مستوى من التصميمات الحديثة، والمساحات الخضراء ودور العبادة والمدارس والجامعات، مشيرا إلى أن بداية انتهاء المراحل من انشاء تلك المدن، سيغير وجه المجتمعات العمرانية بشكل كبير فى مصر.