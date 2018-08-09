السبت.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق مختلفة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية، يوم السبت المقبل.

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار عن مناطق عمارات الصوبات الزراعية ، عمارات التشيد والبناء ، عمارات 396 وحدة، مخبز الإسراء بشارع المدارس.

كما أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة مبارك 11 ، عمارات استار سيتى، وذلك يوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.