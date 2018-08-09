الرئيس الإندونيسى يسجل ترشحه لانتخابات 2019

رويترز

أفاد موقع (بيريتا ساتو) الإلكترونى الإخبارى بأن الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو سيسجل ترشحه رسميا غدا الجمعة لخوض الانتخابات الرئاسية التى تجرى عام 2019.

ونقل الموقع الإلكترونى عن ويدودو قوله "صباح الغد... سأسجل أنا ومرشحى لمنصب نائب الرئيس ترشحنا لدى لجنة الانتخابات"، ولم يكشف ويدودو اسم المرشح ليصبح نائبه.

وإندونيسيا ثالث أكبر ديمقراطية فى العالم وبها أكبر غالبية مسلمة من السكان. وستجرى الانتخابات فى أبريل نيسان، وأمام من يريدون الترشح لمنصب الرئيس ونائبه حتى غد الجمعة لتسجيل ترشحهم.