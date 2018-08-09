"الجيزة" تمهل طالبى التقنين بأراضى الدولة حتى 20 أغسطس لسداد رسوم الفحص

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية والإدارة العامة لاملاك الدولة بالديوان العام، بإخطار طالبى التقنين بشأن استرداد أراضى الدولة بضرورة سداد رسوم الفحص المقررة لأحكام القانون 144 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية فى موعد غايته 20 أغسطس الجارى .

ونص القرار على أن عدم الالتزام بالسداد قبل الموعد المحدد بمثابة عدم جدية من جانبهم يترتب عليه أحقية الجهة الإدارية المختصة إلغاء جميع الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن واسترداد الأرض بما عليها من إشغالات .

وكلف المحافظ كافة الجهات بالإعلان عن ذلك داخل الوحدات المحلية .