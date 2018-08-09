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"الجيزة" تمهل طالبى التقنين بأراضى الدولة حتى 20 أغسطس لسداد رسوم الفحص

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:01 م
"الجيزة" تمهل طالبى التقنين بأراضى الدولة حتى 20 أغسطس لسداد رسوم الفحص اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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كلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية والإدارة العامة لاملاك الدولة بالديوان العام، بإخطار طالبى التقنين بشأن استرداد أراضى الدولة بضرورة سداد رسوم الفحص المقررة لأحكام القانون 144 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية فى موعد غايته 20 أغسطس الجارى .

ونص القرار على أن عدم الالتزام بالسداد قبل الموعد المحدد بمثابة عدم جدية من جانبهم يترتب عليه أحقية الجهة الإدارية المختصة إلغاء جميع الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن واسترداد الأرض بما عليها من إشغالات .

وكلف المحافظ كافة الجهات بالإعلان عن ذلك داخل الوحدات المحلية .

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

المصريين بالخارج

الحكومة غير جادة.. آخر موعد كان 14 مارس؟؟؟؟؟؟؟

قالها لي أحد موظفي المحليات، وهو أن الحكومة عملت إعادة التقنين هذا لتكون سبوبة لأكل أموال الناس بالباطل. وتأكد لي أن الحكومة ولجنة محلب غير جادة فيما تقول لأنها لا تفعل، والهدف فقط هو كما قال لي موظف المحليات. قبل 14 مارس سددنا كافة الرسوم وحضرت لجنة وذهبت أخرى، وجلسنا ننتظر على أمل أن نتمم إجراءات التقنين أو اتخاذ خطوات جادة للتقنين ولم يتم عمل شئ من قبل القائمين على التقنين حتى الآن. فعلاً الحكومة ولجنة محلب غير جادة، فماذا نحن فاعلون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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