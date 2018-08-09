الجهات الأمنية تواصل تحرياتها حول انفجار سيارة مطلع كوبرى أكتوبر

كتبت أمنية الموجي

تواصل نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحفيقات فى حادث انفجار سيارة بالقرب من مطلع كوبرى أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى

وتولت النيابة التحقيق فيها يوم الثلاثاء الماضى، بعدما سلمتها نيابة شمال الجيزة تحت إشراف المستشار وائل الدرديرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، لنيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات فى الواقعة لمعرفة وجود شبهة إرهابية.

وكشف مصدر قضائى أن النيابة طالبت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بإعداد تحرياتها حول السيارة التى تسببت فى وقوع الانفجار ومعرفة مالكها وخاصة بعدما ثبت من المعاينة الأولية عدم وجود لوحات معدنية بالسيارة، كما طلبت معرفة سبب وقوفها على يمين الطريق ومعرفة الملف الخاص بها فى الإدارة العامة للمرور.

كانت منطقة الدقى، قد شهدت انفجار سيارة ملاكى بجوار مطلع كوبرى أكتوبر، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكى لحظة الانفجار، بجانب تضرر 4 سيارات أخرى.