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الجنايات تقضى بالسجن المؤبد لمراكبى بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بالجيزة

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:06 م
الجنايات تقضى بالسجن المؤبد لمراكبى بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش بالجيزة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عمر أحمد إبراهيم،، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، المتهم ا.م . خ، 30 سنة مراكبى بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية مصادرة المضبوطات ؛لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش،صدر الحكم بعضوية المستشارين أمجد أمين،رضا عيد.

 

أحالت نيابة شمال الجيزة، المتهم ا.م . خ، 30 سنة مراكبى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 8751 لسنة 2018، بتهمة الاتجار فى الحشيش، وكشفت التحقيقات عن أن معاون الضبط ومجرى التحريات حال مروره الأمنى بدائرة قسم العجوزة أبلغه أحد المصادر بقيام المتهم، بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المعاون انتقل لمكان تواجد المتهم، وتوجه صوبه لإجراء عملية شراء المواد المخدرة، وتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 27 قطعة من مخدر الحشيش، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أحالته إلى المحاكمة الجنائية والتى اصدرت قرارها المتقدم.


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