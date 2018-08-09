الجامعة العربية ترحب باعتراف جمهورية كولومبيا بدولة فلسطين

كتب مصطفى عنبر

رحب السفير الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، بقرار جمهورية كولومبيا بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتنضم بذلك إلى جيرانها من دول أمريكا الجنوبية التى اتخذت هذه الخطوة المهمة والضرورية.

وأشار فى تصريح له اليوم الخميس، إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص كولومبيا على دعم الشعب الفلسطينى وحقوقه الثابتة والمشروعة فى أرضه ووطنه، وبما ينسجم مع مواقف كولومبيا التاريخية الداعمة لحق الشعوب فى تقرير المصير والمُتطلعة للحرية والاستقلال ومنها الشعب الفلسطينى اتساقا مع مبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واعتبر السفير أن هذه الخطوة المهمة من شأنها أن تسهم فى تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق رؤية حل الدولتين عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكافة الأراضى الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967 وهو ما يحظى بالإجماع والتأييد الدوليين.

وأكد أبو علي، أن قرار جمهورية كولومبيا الصديقة، يأتى مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية فى إنقاذ هذا الحل الذى يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات والمُخططات الإسرائيلية المُتسارعة وخاصة فى الاستيطان والتهويد والتهجير وفرض سياسات الأبارتهايد بصورة معلنة عبر قانون القومية الأخير، مطالبا كافة الدول التى لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تتخذ هذه الخطوة فى أقرب وقت تأكيدا على إصرار المجتمع الدولى على إنهاء المُعاناة والظلم الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى لأكثر من سبعين عاما واستعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.