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التحالف العربى: الضربات الجوية فى صعدة استهدفت قاذفات صواريخ

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:04 م
التحالف العربى: الضربات الجوية فى صعدة استهدفت قاذفات صواريخ قوات التحالف العربى
رويترز
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نقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين فى اليمن قوله إن الضربات الجوية فى صعدة اليوم الخميس استهدفت قاذفات صواريخ استخدمت فى الهجوم على مدينة جازان فى جنوب السعودية.

ونقل البيان عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركى المالكى "الاستهداف الذى تم اليوم فى محافظة صعدة عمل عسكرى مشروع... وتم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى".

وأضاف البيان "وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم فى ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية" . 

 


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