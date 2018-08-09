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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "رويال باك للصناعات" بقيمة 8 ملايين جنيه

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "رويال باك للصناعات" بقيمة 8 ملايين جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة رويال باك لتصنيع المواد الغذائية لعدد 80.4 ألف سهم بقيمة 8 ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة إليكترونيك للتجارة والصناعة لعدد 26 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خهارج المقصورة "سوق الصفقات"، 17.1 مليون جنيه بكمية تداول 10.6 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 17 شركة.
 

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