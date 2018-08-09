video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاستخبارات الأوروبية تعلن نية "داعش" تنفيذ هجمات فى جميع دول أوروبا

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:31 م
الاستخبارات الأوروبية تعلن نية "داعش" تنفيذ هجمات فى جميع دول أوروبا هجمات باريس
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

كشفت أجهزة الاستخبارات الأوربية أن تنظيم "داعش"، بعد تنفيذه الهجمات الدموية فى كل من باريس وبروكسل خطط لتنفيذ هجمات مماثلة فى دول أوروبية أخرى.

وقالت قناة روسيا اليوم الروسية، إن مخططات التنظيم لم تستثن أية دولة أوروبية، حيث كان يعتزم تنفيذ هجمات فى جميع دول الاتحاد الأوروبى، من البرتغال وحتى غرب البلقان.

وأشارت القناة الروسية إلى أن التحقيقات كشفت عن 3 مواطنين بلجيكيين، يشتبه فى مشاركتهم فى تلك الهجمات، التى استهدفت باريس وبركسل فى عامى 2015 و 2016، أحدهما شاب (30 عاما) يدعى شاكر، تم التحقيق معه فى وقت سابق وأطلق سراحه، والآخر شاب يدعى محمد صلاح الدين، لا يزال مطلوبا لدى أجهزة الأمن، أما الثالث (29 سنة) فلقى مصرعه خلال مشاركته فى القتال فى سوريا.

وقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس سنة 2015 هجمات إرهابية دامية أودت بحياة أكثر من 130 شخصا وخلفت أكثر من 350 مصابا.

كذلك شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل هجمات دامية سنة 2016 أودت بحياة العشرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسر ضحايا هجمات باريس عام 2015 يلاحقون الدولة قضائيا ويتهمونها بالتقصير

بلجيكا تسلم فرنسا مشتبها به فى تنفيذ هجمات باريس

هجمات باريس

فرنسا

بلجيكا

اخبار العالم




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة