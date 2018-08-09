video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يجرى اتصالات مكثفة مع واشنطن بشأن عقوبات أمريكية ضد روسيا

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:16 م
الاتحاد الأوروبى يجرى اتصالات مكثفة مع واشنطن بشأن عقوبات أمريكية ضد روسيا زعماء الاتحاد الأوروبى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الاتحاد الأوروبى أنه تم إبلاغه بالعقوبات الاقتصادية الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا، وذلك على خلفية استخدام روسيا لسلاح كيماوى - حسب زعمها - فى واقعة تسميم العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال على الأراضى البريطانية.

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أنه - فى هذا الإطار - جاء رد الفعل الأوروبى حذراً، حيث أكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبى "يتابع الأمر عن كثب ويجرى اتصالات مستمرة مع السلطات الأمريكية".

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا قولها : "نكرر موقفنا القائل بأن استخدام أى سلاح كيماوى أمر مرفوض مهما كانت الظروف."

ولم تذكر أندريفا أى تحرك أوروبى قد يفضى إلى فرض عقوبات أوروبية مماثلة على روسيا، مكتفية بالقول بأن الاتحاد يرى فى استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية تهديداً لأمنه وللعالم.

وذكرت المتحدثة أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني، قد تقدمت باقتراحات من أجل تعزيز مقاومة دول التكتل الموحد لأى هجوم باستخدام سلاح كيمياوى من طرف خارجي.

وكان الاتحاد قد دعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية لتقييد أى استخدام مقبل لمثل هذا النوع من الأسلحة.

وتفرض دول الاتحاد على روسيا عقوبات اقتصادية على خلفية الملف الأوكراني، ولكن الانقسام الحاد بينها بشأن الموقف ومستقبل العلاقات مع موسكو حال دون اتخاذ عقوبات إضافية على خلفية قضية سكريبال.

وكانت دول الاتحاد قد اتخذت إجراءات دبلوماسية تضامنا مع بريطانيا عندما تعرض سكريبال لهجوم بغاز أعصاب روسى الصنع على الأراضى البريطانية فى وقت سابق من العام الحالي.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: العقوبات الأمريكية "قاسية".. ونرفض الاتهامات بتسميم سكريبال

الكرملين: اقتراح أعضاء الشيوخ الأمريكى باعتبار روسيا ممولة للإرهاب "جنون"

الأمم المتحدة: روسيا وإيران حريصتان على تجنب إراقة الدماء فى إدلب

الاتحاد الأوروبى

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة