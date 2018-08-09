الإمارات وأرمينيا يبحثان دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية

(أ ش أ)

أكد نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرمنى الجديد، حرص حكومة بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة فى المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء الأرمني، الدكتور جاسم محمد القاسمى سفير الدولة لدى يريفان.

وأشار نيكول باشينيان إلى ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واتخاذ الخطوات المناسبة فى هذا الاتجاه، مرحبًا بالاستثمارات الإماراتية فى أرمينيا فى كافة القطاعات والمجالات.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على أعلى المستوى.