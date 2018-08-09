"الأنفاق" تعتمد فوز مكتب فرنسى للقيام بالأعمال الاستشارية لمترو شبرا - قليوب

كتب رضا حبيشى

اعتمد لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق فوز المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثانى لمترو الأنفاق من شبرا الخليمة إلى قليوب بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، على أن يقوم المكتب الاستشارى بالدراسات التفصيلية والتصميمات والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.

وانتهت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق وفق التقرير المرفوع إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى رفض العرض المالى المقدم من المكتب الاستشارى "خطيب وعلمى" وذلك لعدم تضمن عرضه المالى بعض الأعمال المنصوص عليها فى كراسة الشروط للمناقصة المحدودة التى طرحتها الهيئة بين 6 مكاتب استشارية عالمية تم تأهيليها فنيا خلال المرحلة الأولى من الطرح، وتم استبعاد فنيا 3 مكاتب استشارية خلال المرحلة الثانية من الطرح، وانتهى التقييم المالى بالمرحلة الثانية من الطرح إلى فوز مكتب سيسترا.

وقال حسن توفيق، المتحدث الرسمى للهيئة القومية للأنفاق، لـ"اليوم السابع"، إن المكتب الاستشارى الفرنسى الفائز بالمناقصة سيبدأ مباشرة فى دراساته وتصميماته للمشروع، وأنه مخطط الانتهاء من دراسات وتصميمات المشروع خلال 6 أشهر، لافتا إلى أن الهيئة ستبدأ فى البحث عن تمويل لتنفيذ المشروع ودراسة خيارات التمويل المتاحة سواء من خلال تمويل تكلفته من الموازنة العامة للدولة أو عبر الحصول على قرض دولى ميسر يغطى تكلفة المشروع.

وأضاف توفيق، أنه عقب استقرار الهيئة على تحديد الجهة التى ستمول تكلفة المشروع أو توفير التمويل المطلوب للمشروع ستقوم بطرح مناقصة عالمية لاختيار المقاول الذى سيتولى تنفيذ المشروع تحت إشراف المكتب الاستشارى الفرنسى، مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى حوالى 7 مليارات جنيه.

ولفت المتحدث الرسمى للهيئة القومية للأنفاق، إلى أن مكتب سيسترا الاستشارى الفائز بالمناقصة سيقوم بالدراسات التفصيلية والتصميمات الخاصة بالمشروع بجانب الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشمل مد مسار الخط الثانى للمترو، موازيا لشريط السكة الحديد حتى يصل إلى شمال قليوب، ويتضمن إنشاء مجمع مواقف لسيارات الإقليم وجراج متعدد الطوابق بجوار محطة مترو قليوب، بحيث تكون قليوب محطة تبادلية لكافة وسائل النقل.

وقال توفيق، إنه وفقا للمسار المقترح للمشروع فإن المترو سيمر موازيا لخط السكة الحديد، عابرا أعلى الطريق الدائرى حتى يصل إلى قليوب، وسيتم إنشاء كبارى علوية للسيارات أعلى التقاطعات المرورية التى تتعارض مع مسار مشروع مد الخط الثانى للمترو من أجل عزل مسار المترو عن الشوارع والطرق المرورية المحيطة، لافتا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 7 مليارات جنيه.

يذكر أن أعمال الطرح لاختيار استشارى مشروع مد الخط الثانى للمترو من شبرا الخيمة حتى قليوب تمت على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى طرح عام وتم تأهيل 6 مكاتب استشارية، وضمت المرحلة الثانية طرح محدود بين المكاتب الـ6 المؤهلة فنيا.